अपराध की योजना बना रहे चार अपराधी पुलिस ने ऐसे दबोचे, हथियार और कारतूस भी किए बरामद

Edited By Harman, Updated: 14 Jan, 2026 04:51 PM
दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की संध्या सूचना मिली थी कि भरत चौक स्थित होटल में कुछ अपराधी अपराध की योजना बनाने के इरादे से इकट्टा होने वाले है। इस सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) टीम का गठन किया गया।
गठित टीम ने भरत चौक स्थित उक्त होटल में छापामारी की। सूत्रों ने बताया कि छापामारी के क्रम में चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो देशी कट्टा, पांच कारतूस मोबाईल फोन ,आठ सिम कार्ड, 14,310 रूपया, दो बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान जिले के शाहाबुद्दीन,विकास कुमार,अनुभव झा उर्फ विराट झा और परशुराम ठाकुर के रूप में की गई है। पूर्व में सभी अपराधी जेल जा चुके है।