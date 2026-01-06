"जमीनी स्तर पर आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें", मंत्री नारायण प्रसाद ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Bihar News: आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद के समक्ष दिनांक 6 जनवरी 2026 को विभागीय सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देशानुसार “बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2025-30) के संशोधन से संबंधित” प्रस्तुतीकरण दिया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण...

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मंत्री नारायण प्रसाद जी ने आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर होने वाले प्रभावों के प्रभावी निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही, उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु विभागीय अधिकारियों को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिए।







मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यावहारिक एवं जनोन्मुखी बनाए जाने की दिशा में सभी संबंधित अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके।