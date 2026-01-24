पहले बेरहमी से पीटा...फिर टुकड़ों में काटकर शव को पेट्रोल से जलाया, डॉक्टर की नृशंस हत्या से सनसनी

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे अशोक मिस्त्री की अपनी पत्नी से आखिरी बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और पूरी रात उनका कोई पता नहीं चला। वहीं शुक्रवार सुबह परिजनों ने रोह थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच...

Nawada News : बिहार के नवादा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक ग्रामीण डॉक्टर की पहले बेरहमी से हत्या की गई और फिर शव को दो हिस्सों में काटकर खेत में जला दिया गया। घटना ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैला दिया है। मृतक परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।



जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के रोह प्रखंड के कोशी गांव की है। मृतक की पहचान गोरीहारी गांव के निवासी अशोक मिस्त्री (45 वर्ष) के रूप में हुई है। वे कोशी गांव में निजी क्लीनिक चलाते थे। पिछले लगभग दस वर्षों से वे ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवा दे रहे थे और अक्सर जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज भी करते थे।



बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे अशोक मिस्त्री की अपनी पत्नी से आखिरी बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और पूरी रात उनका कोई पता नहीं चला। वहीं शुक्रवार सुबह परिजनों ने रोह थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच गांव से करीब 500 मीटर दूर एक खेत में लोगों ने धुआं उठता देखा गया। जब लोग मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने अधजला शव पाया। शव बुरी तरह जल चुका था।



वहीं कपड़ों के टुकड़े और शारीरिक बनावट से परिजनों ने शव की पहचान कर ली। शुरुआती जांच में पता चला कि उन्हें पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर हत्या के बाद शव को पेट्रोल और पुआल से जलाया गया। उधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मौके से कोई निजी समान या मोबाइल फोन नहीं मिलने के कारण जांच और जटिल हो गई।



जब पुलिस ने मोबाइल ट्रैक किया तो लोकेशन कभी जमुई तो कभी लखीसराय की दिखाई दे रही थी, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई। पुलिस इस एंगल से भी मामले की छानबीन कर रही है कि कहीं यह हत्या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। इसके साथ ही पटना से एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया।