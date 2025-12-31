Main Menu

पूर्वी चंपारण में नशीली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मेडिसिन बरामद

31 Dec, 2025

पूर्वी चंपारण जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरैया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं।

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरैया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से चोरी-छिपे नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री में संलिप्त बताए जा रहे हैं।

तुमड़िया टोला में घर से चल रहा था नशीली दवाओं का कारोबार

पुलिस को सूचना मिली थी कि तुमड़िया टोला निवासी सूरज कुमार अपने घर में नशीली दवाओं का भंडारण कर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद रक्सौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई।

टीम ने राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर सूरज कुमार के घर पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गईं।

निशानदेही पर दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान सूरज कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर नरेश कुमार को भी हिरासत में लिया गया, जो इस अवैध धंधे में उसका सहयोगी बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हजारों टैबलेट, कैप्सूल और नशीले सिरप जब्त

पुलिस द्वारा की गई बरामदगी में शामिल हैं—

  • Proximo-SPAS – 288 पीस
  • Tramadol-50 – 1720 पीस
  • Nitrazepam 40 mg – 5940 पीस
  • I-SPA-Pro Capsule – 1584 पीस
  • Onscen Syrup – 36 बोतल
  • Berrycof Syrup – 39 बोतल
  • Codinext Syrup – 04 बोतल
  • Wiscorex Syrup – 17 बोतल
  • Onerex Syrup – 04 बोतल
  • 01 मोबाइल फोन

बरामद नशीली दवाओं की मात्रा को देखते हुए पुलिस इस मामले को गंभीर मानते हुए नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

नशे के कारोबार पर पुलिस की सख्ती जारी

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

