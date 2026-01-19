Main Menu

Bihar News: अब हर सोमवार-शुक्रवार जनता से सीधे मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी, Ease of Living कार्यक्रम शुरू

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 06:48 PM

सात निश्चय-3 के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग) कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आज से की गई।

Bihar News: सात निश्चय-3 के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग) कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आज से की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। 

राज्य के सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में गृह विभाग में यह जनसुनवाई सरदार पटेल भवन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शुक्रवार को दोपहर 03 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित होगी।

जनसुनवाई के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अन्य नामित पदाधिकारी फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। 

जनसुनवाई में आने वाले सभी फरियादियों का नाम, पता एवं शिकायत से संबंधित विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति का समुचित अभिलेख संधारित किया जाएगा। फरियादियों को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उनकी समस्याओं पर सुनवाई कर त्वरित समाधान हेतु संबंधित प्रशाखा अथवा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

कार्यक्रम के सुचारु संचालन को लेकर गृह विभाग की विशेष सचिव के. सुहिता अनुपम द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इससे पूर्व आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

 प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से तैयार वेब पोर्टल sss.bihar.gov.in पर निबंधन, शिकायतों का ऑनलाइन विवरण अपलोड करने तथा शिकायतों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

