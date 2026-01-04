VIDEO: शादी का जाल..ठगी का खेल, Rohtas में लुटेरी दुल्हन का गिरोह बेनकाब, पांच आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jan, 2026 04:05 PM
#LooteriDulhan #Fakewedding #RohtasPolice #BiharNews
Rohtas: रोहतास जिले के डेहरी नगर थानाक्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी करने वाले कुख्यात लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम अविवाहित पुरुषों को शादी का सपना दिखाकर...
Rohtas: रोहतास जिले के डेहरी नगर थानाक्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी करने वाले कुख्यात लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम अविवाहित पुरुषों को शादी का सपना दिखाकर उनसे नकदी और जेवरात हड़पना और फिर फरार हो जाना था। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.....