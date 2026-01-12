Bettiah News: बेतिया में भयानक हादसा, 22 वर्षीय युवक की मौत; चार की हालत गंभीर

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 10:33 AM
Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, बेतिया नवलपुर पथ में नवगावां स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई।
हादसे में योगापट्टी थाना क्षेत्र के प्रयगवा निवासी नमी प्रसाद कुशवाहा के पुत्र विनय कुमार (22) की हालत गंभीर हो गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में कौलापुर गांव निवासी प्रिंस कुमार व नागमणि कुमार, पटखौली गांव निवासी दिल मोहम्मद तथा गोलाघाट गांव निवासी रामु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन लोग जबकि दूसरी बाइक पर दो लोग सवार थे। तेज रफ्तार में आ रही बुलेट बाइक ने ओवरटेक करने के दौरान पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
सूचना मिलने पर योगापट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को योगापट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है तथा दोनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।