  • नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, खरीदारी कर घर लौट रहे पिता-पुत्री की मौत; मच गया कोहराम

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 11:37 AM

Road Accident : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में NH-28 पर हुए दुखद सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति और उसकी जवान बेटी की मौत हो गई, जिससे पूरा इलाका सदमे और दुख में डूब गया। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार, बेकाबू ट्रक ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 

खरीदारी कर घर लौटे रहे थे दोनों 
मृतकों की पहचान श्रीकांत राय (45) और उनकी बेटी आस्था कुमारी (17) के रूप में हुई है, जो मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आस्था अपने पिता के साथ घर का सामान खरीदने बाजार गई थी। खरीदारी पूरी करने के बाद दोनों घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही मोटरसाइकिल कच्ची पक्की चौक पर पहुंची, तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल और उस पर सवार दोनों लोग ट्रक के नीचे कुचल गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद सदर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। 

ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार
सदर थाना प्रभारी अश्मित कुमार ने पुष्टि की कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SKMCH) भेज दिया गया है। SHO ने आगे बताया कि ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, और पुलिस फरार ड्राइवर की पहचान करने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सदर थाने में लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही दुर्घटना की खबर मनियारी गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया। पिता और बेटी दोनों की अचानक मौत से परिवार सदमे में है, और पूरे गांव में दुख की चीखें गूंज रही हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए भारी वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।

