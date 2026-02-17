Main Menu

VIDEO: Rohtas के बिक्रमगंज में अवैध शादी रैकेट का पर्दाफाश, महिला समेत चार गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Feb, 2026 03:31 PM

#Rohtas #Bihar #Marriageracket रोहतास जिले के बिक्रमगंज में अवैध रूप से शादी कराने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर...

Rohtas: रोहतास जिले के बिक्रमगंज में अवैध रूप से शादी कराने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर राजस्थान ले जाकर अवैध तरीके से शादी कराने का काम करता था। बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने थाना परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि अवैध शादी और दलालों द्वारा पैसे का लालच देकर राजस्थान ले जाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी... 

