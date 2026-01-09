बिहार का अनोखा विवाह, 3 बच्चों को छोड़ महिला ने फुफेरे भाई संग रचाई शादी; कोर्ट मैरिज में पहला पति बना गवाह

वैशाली: बिहार के वैशाली से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां तीन बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया और वो पति को छोड़ कर अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद्द में अड़ गई। वहीं महिला ने अपने तीनों बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ...

वैशाली: बिहार के वैशाली से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां तीन बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया और वो पति को छोड़ कर अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद्द में अड़ गई। वहीं महिला ने अपने तीनों बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली।

सोशल मीडिया के जरिए हुआ प्यार

मिली जानकारी के अनुसार, महिला का नाम रानी कुमारी है और जंदाहा की रहने वाली है। महिला की शादी कुंदन कुमार से साल 2011 में हुई थी। कुंदन कुमार ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। दोनों के तीन बच्चे भी है। इसी बीच महिला को इंस्टाग्राम पर अपने ही फुफेरे भाई गोबिंद से जान पहचान हुई और उससे प्यार हो गया। दोनों फोन पर बातें करते थे।

जिसके बाद महिला पति को छोड़कर अपने फुफेरे भाई के साथ रहने की जिद्द में अड़ गई। फिर दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। ​वहीं जिसमें कुंदन कुमार खुद गवाह बने। वहीं रानी कुमारी का कहना है कि वह पहले पति के साथ खुश नहीं थीं और गोबिंद के साथ रहना चाहती थीं। साथ ही रानी ने कहा उनके तीनों बच्चे कुंदन के साथ ही रहेंगे।