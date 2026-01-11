Bihar Politics:"बिहार चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता...", NDA सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- अब...

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने रविवार को कहा कि हालिया बिहार चुनाव में लोक हार गया और तंत्र जीत गया और अब समय आ गया है कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करे।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने आज संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधान सभा चुनाव में जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया और छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से जनादेश छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि इस जनादेश पर जनता को भी विश्वास नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह सकारात्मक राजनीति के पक्षधर है और गठन के बाद पहले 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान चुनाव के वादे के अनुसार सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे और उसके बाद सरकार से सवाल पूछने का क्रम जारी होगा।

डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करें- Tejashwi Yadav

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था का क्या हश्र है यह किसी से छुपा नहीं है? उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि चुनाव में जीत के बाद डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करें, जिसमें प्रदेश की डेढ़ करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा तथा 01 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने का प्रण था और हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगाने जैसे वादे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के सौ दिन पूरे होने के बाद उनकी पार्टी सत्ता पक्ष के जनता से किए गए वादों की समीक्षा करेगी और उसके बाद सरकार को घेरने का दौर शुरू होगा।