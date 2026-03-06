Silver Price Today: चांदी के दाम में जोरदार उछाल, जानें आज क्या है लेटेस्ट रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 06 Mar, 2026 04:46 PM

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी बाजार में हलचल का असर चांदी की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को चांदी के रेट में तेज बदलाव देखने को मिला।

Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी बाजार में हलचल का असर चांदी की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को चांदी के रेट में तेज बदलाव देखने को मिला। बिहार के सर्राफा बाजारों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा—में भी चांदी के भाव में हलचल बनी हुई है। इससे निवेशकों और गहने खरीदने वाले ग्राहकों की नजर बाजार पर टिकी हुई है।

MCX पर चांदी का वायदा भाव तेज

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे तक चांदी के वायदा भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई।

चांदी का दाम लगभग 4,892 रुपये बढ़कर 2,67,083 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन चांदी करीब 2,62,191 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बता दें कि इसी साल 29 जनवरी 2026 को चांदी का वायदा भाव करीब 4,20,048 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई स्तर तक पहुंच गया था।

IBJA के अनुसार आज का चांदी भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिन के दौरान चांदी की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

सुबह का रेट: ₹2,64,212 प्रति किलो

दोपहर का रेट: ₹2,63,310 प्रति किलो

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

बिहार के कई शहरों में चांदी के रेट लगभग एक जैसे चल रहे हैं, हालांकि ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ सकता है।

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900

गया ₹2,845 ₹28,450 ₹2,84,500

मुजफ्फरपुर ₹2,848 ₹28,480 ₹2,84,800

भागलपुर ₹2,847 ₹28,470 ₹2,84,700

दरभंगा ₹2,846 ₹28,460 ₹2,84,600

पूर्णिया ₹2,845 ₹28,450 ₹2,84,500

(नोट: शहर और ज्वेलरी शॉप के हिसाब से रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है।)

दिल्ली सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट

होली की छुट्टियों के बाद बाजार खुलने पर दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी करीब 27,700 रुपये टूटकर 2,72,300 रुपये प्रति किलो रह गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी चांदी की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर लगभग 84 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती दिखी।