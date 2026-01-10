Main Menu

बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप की टेंशन खत्म! सरकारी विभागों में मिल रहा मौका, अभी करें अप्लाई

बिहार के युवाओं को कौशल विकास, व्यावहारिक कार्य अनुभव, व्यक्तिगत उन्नयन एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के उ‌द्देश्य से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार कौशल विकास मिशन .....

Bihar Internship Scheme: बिहार के युवाओं को कौशल विकास, व्यावहारिक कार्य अनुभव, व्यक्तिगत उन्नयन एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के उ‌द्देश्य से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। यह योजना बिहार के युवाओं के लिए सरकारी संस्थानों में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए वास्तविक एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

बता दें कि सरकारी संस्थानों के साथ-साथ देश की अनेक प्रतिष्ठित निजी कंपनियों एवं उ‌द्योग भागीदार भी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से जुड़ चुके हैं। इनमें से कुछ उ‌द्योग भागीदारों ‌द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे वित्तीय लाभ, भोजन एवं आवासन सुविधा, तथा आवागमन सेवा भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य अनुभव प्राप्त करने का अमूल्य अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों, राजकीय अभियंत्रण महावि‌द्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, निगमों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं में इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इन संस्थानों में इंटर्न के रूप में कार्य करते हुए युवाओं को प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, डेटा एंट्री, सोशल मीडिया प्रबंधन, वित, मानव संसाधन, हिंदी टाइपिंग तथा अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है। यह इंटर्नशिप युवाओं को अनुभवी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ कार्य करने तथा वास्तविक कार्य परिवेश को समझने का एक सशक्त अवसर प्रदान करती है।

इंटर्नशिप के साथ कमाई भी

इस योजना के अंतर्गत बिहार के 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तीन माह से एक साल की अवधि के लिए इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत 12वीं से स्नातकोत्तर स्तर तक के मेधावी अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप 4,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्त, जो अभ्यर्थी अपने गृह जिले के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में इंटर्नशिप करते हैं, उन्हें प्रारंभिक तीन माह तक 2,000 रुपये प्रतिमाह तथा 5.000 रुपये की राशि और बिहार के बाहर अन्य राज्यों में इंटेनशिप करने की स्थिति में इंटेनशिप की पूर्ण अवधि तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। 

इंटर्नशिप की अवधि पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को बिहार कौशल विकास मिशन एवं संबंधित विभाग द्वारा संयुक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। आगामी पांच वर्षों में कुल 1,05,000 युवाओं को इस योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

