IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, पूर्व CM ने आरोप तय करने को दी थी चुनौती

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Jan, 2026 01:58 PM

irctc scam high court seeks response from cbi on rabri devi s petition

IRCTC scam: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2004 और 2014 के बीच एक साजिश रची गई थी जिसमें भारतीय रेलवे के पुरी और रांची में स्थित BNR होटलों को पहले IRCTC को ट्रांसफर किया गया और फिर संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए...

IRCTC घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) की याचिका पर CBI से जवाब मांगा, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 19 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया, जब उनके पति और बेटे तेजस्वी यादव की इसी तरह की याचिकाएं भी लिस्टेड हैं। 

13 अक्टूबर, 2025 को ट्रायल कोर्ट ने लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के कथित अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। अपनी याचिका में, राबड़ी देवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कथित साजिश में उनकी भूमिका को "मान लिया" जबकि उनके शामिल होने का सुझाव देने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं था। याचिका में कहा गया है,  "यह रिकॉर्ड में है कि न तो A-1 (लालू) और न ही उनके परिवार के सदस्य, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, रांची और पुरी में BNR होटलों के लिए टेंडर प्रक्रिया में कभी शामिल थे। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि A-1 ने रांची और पुरी में BNR होटलों के लिए टेंडर प्रक्रिया के दौरान मौखिक या दस्तावेजी रूप से कोई निर्देश जारी नहीं किया। इसमें आगे कहा गया है, "विशेष अदालत ने यह आरोप आदेश केवल इस अनुमान पर पारित किया है कि A-1 रेल मंत्री थे और उच्च पद पर तैनात थे, इसलिए यह संभावना हो सकती है कि उन्होंने IRCTC में तैनात अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए प्रभावित किया होगा, जिसका फैसला ट्रायल के बाद किया जाएगा," 

CBI ने चार्जशीट में लगाया ये आरोप 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2004 और 2014 के बीच एक साजिश रची गई थी जिसमें भारतीय रेलवे के पुरी और रांची में स्थित BNR होटलों को पहले IRCTC को ट्रांसफर किया गया और फिर संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। CBI द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, तत्कालीन रेल मंत्री यादव ने सुजाता होटल्स की मालिक सरला गुप्ता, जो उनके करीबी सहयोगी और राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी हैं, और IRCTC अधिकारियों के साथ मिलकर "खुद और दूसरों को गलत तरीके से आर्थिक फायदा पहुंचाने" के लिए आपराधिक साजिश रची। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि BNR होटलों को IRCTC के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर पी के गोयल द्वारा मैनेज की गई "धांधली और हेरफेर वाली" टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए सुजाता होटल्स को ट्रांसफर किया गया था। 

​​​​​लालू यादव के अलावा इन लोगों पर तय किए थे आरोप
लालू यादव के अलावा, कोर्ट ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत आरोप तय किए थे। धारा 13(2) सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए सज़ा से संबंधित है, और धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) सरकारी कर्मचारी द्वारा फायदा उठाने के लिए पद के दुरुपयोग से संबंधित है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, M/s LARA प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए जाएं। कोर्ट ने कहा था, "सभी (14) आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 IPC और PC अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत एक सामान्य आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है।" PC अधिनियम के तहत अधिकतम सज़ा 10 साल है, जबकि धोखाधड़ी के लिए सात साल है।

