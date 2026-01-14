Jamui Crime News: 50 लाख की डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 5 बदमाश गिरफ्तार, 45 लाख कैश बरामद

जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी डकैती की घटना का पुलिस ने महज कुछ दिनों में सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 45 लाख रुपये से अधिक नकद, दो बाइक और घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार...

Jamui Crime News: जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी डकैती की घटना का पुलिस ने महज कुछ दिनों में सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 45 लाख रुपये से अधिक नकद, दो बाइक और घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया है। इस कार्रवाई को जमुई पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

कैसे हुई थी 50 लाख की लूट?

जानकारी के अनुसार, 9 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे आंजन पुल के पास बाइक सवार विक्रम कुमार सोनी को अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर रोक लिया। बदमाशों ने उन्हें घायल कर करीब 50 लाख रुपये नकद से भरा बैकपैक लूट लिया और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद मलयपुर थाना में कांड संख्या 04/2026 के तहत बीएनएस की धारा 310(2) में मामला दर्ज किया गया।

SIT के गठन के बाद तेज हुई कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देश पर एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी करते हुए इस डकैती कांड का सफल उद्भेदन किया।

5 अपराधी दबोचे गए, हथियार भी बरामद

पुलिस ने जिन पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, वे सभी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से जुड़े हैं। पूछताछ में डकैती की योजना और उसमें शामिल नेटवर्क की पुष्टि हुई है।

बरामदगी का पूरा ब्योरा

₹45,06,000 नकद

2 मोटरसाइकिल

एक पिस्टल और जिंदा गोली

बरामद नकदी को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पहले से शातिर नेटवर्क की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के दौरान डकैती से जुड़े अन्य पहलुओं और आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस ऑपरेशन में जमुई, मलयपुर, खैरा, सिकंदरा, मोहनपुर थाना के साथ जिला आसूचना इकाई की अहम भूमिका रही। सशस्त्र बलों और तकनीकी टीम के सहयोग से यह कार्रवाई सफल हो सकी।

Jamui Police का सख्त संदेश

जमुई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।