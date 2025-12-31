जहानाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बरपाया कहर, बाइक सवार 3 युवकों को कुचला; दर्दनाक हादसे में 2 ने तोड़ा दम

Bihar Road Accident: बिहार के जहानाबाद से एक रुह कंपा देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। वहीं इस भयानक घटना में 2 लोगों की मौके पर ही सांसे थम गई। इस भयावह मंजर को देख लोग कांप उठे।

Bihar Road Accident: बिहार के जहानाबाद से एक रुह कंपा देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। वहीं इस भयानक घटना में 2 लोगों की मौके पर ही सांसे थम गई। इस भयावह मंजर को देख लोग कांप उठे।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना एनएच-22 पर कड़ौना थाना क्षेत्र के लांजो मोड़ के पास की है। हादसे में दीपू कुमार, धनंजय कुमार की मौके पर ही जान चली गई, जबकि चीकू कुमार गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जहानाबाद जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में काल बनकर ट्रक आ गया। ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। तीनों बाइक सवार युवक जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद ट्रक उनको कुचलता हुआ निकल गया। वहीं इस घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल चीकू कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस घटना से परिवार में मातम छा गया। परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है।

