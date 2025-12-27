भागलपुर में दिल दहला देने वाली हत्या, पहले मारी गोली, फिर किए युवक के शव के 3 टुकड़े; सिर-पैर गंगा में बहाए.....3 गिरफ्तार

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तीन दिनों से लापता युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

3 दिन से लापता था युवक, अब जैकेट में बंधा मिला शव

मिली जानकारी के अनुसार, वारदात भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से है। 23 दिसंबर से लापता युवक की हत्या कर उसके शव को तीन हिस्सों में काट दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास से प्लास्टिक बोरे में बंद शव बरामद किया। बोरे के अंदर मिट्टी और बालू भरा हुआ था। जब बोरा खोला गया, तो पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। युवक के शरीर को तीन टुकड़ों में काटा गया था। सिर और दोनों पैर अब तक गायब हैं। दोनों हाथ मोटी नायलॉन रस्सी से बंधे थे और जैकेट का चैन लगाकर शव को कसकर बंद किया गया था। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई है।

परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की

मृतक के मामा संतोष कुमार ने कहा, “तीन दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे। ऐसी हालत में शव मिलेगा, ये सोचा भी नहीं था। हमें बस इंसाफ चाहिए।” मृतक के पिता धर्मेंद्र दास ने कहा,“मेरे बेटे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। जो भी दोषी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।”

इलेक्ट्रॉनिक मशीन से शव के 3 टुकड़े किए, सिर-पैर गंगा में बहाए

परिजनों ने 24 दिसंबर को नाथनगर थाना में लापता की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि हत्या से पहले युवक की जांघ में गोली मारी गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन (हेक्सा ब्लेड) से शव के टुकड़े किए गए। आरोपियों ने यह भी बताया कि मृतक का सिर और दोनों पैर गंगा नदी में फेंक दिए गए हैं। पुलिस लगातार उनकी बरामदगी के प्रयास में जुटी है।

तीन आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में पुलिस ने मिर्जापुर निवासी राधे, ऋतिक और आयुष को गिरफ्तार किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी, डीएसपी टू और नाथनगर इंस्पेक्टर खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं। इलाके में तनाव और दहशत के माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। भागलपुर में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।