26 मिनट के MMS Video ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका! लीक मांगने की लगी होड़, वायरल वीडियो से इस कपल का जुड़ रहा नाम

Edited By Swati Sharma, Updated: 06 Jan, 2026 05:09 PM

justin dcruz and sakshi shrivas mms goes viral

Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas MMS Video: सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक नाम तेजी से ट्रेंड कर रहा है और वह हैं रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X4' के फेमस कंटेस्टेंट जस्टिन डीक्रूज और उनकी गर्लफ्रेंड साक्षी श्रीनिवास का। दरअसल, बीते दिनों...

Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas MMS Video: सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक नाम तेजी से ट्रेंड कर रहा है और वह हैं रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X4' के फेमस कंटेस्टेंट जस्टिन डीक्रूज और उनकी गर्लफ्रेंड साक्षी श्रीनिवास का। दरअसल, बीते दिनों नेटवर्किंग साइट्स पर एक वीडियो (26-minute MMS video) तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कपल को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। हालांकि, जांच में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला है। 

लीक मांगने की लगी होड़।। Couple MMS Viral

कथित MMS अब सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स के द्वारा अलग-अलग स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है और अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं। 26 मिनट का उनका कथित MMS इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद लोग जस्टिन डीक्रूज और साक्षी के पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक की मांग करने लगे। दरअसल, वायरल क्लिप में जस्टिन डी’क्रूज़ बिना शर्ट के साक्षी श्रीवास से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे MMS बताकर “पूरा वीडियो देखने के लिए DM करें” जैसे कैप्शन के साथ शेयर किया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। यह कोई निजी वीडियो नहीं था, बल्कि साक्षी और जस्टिन के पुराने व्लॉग का एक छोटा सा हिस्सा था। वीडियो वायरल होने के बाद जस्टिन और साक्षी ने सफाई देते हुए इन अफवाहों को खारिज किया। 

कौन है साक्षी श्रीनिवास?

वहीं, अब लोग जानना चाहते है कि साक्षी श्रीनिवास कौन हैं? बता दें कि साक्षी श्रीनिवास (Sakshi Shrivas) के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वह रियलिटी शो स्प्लिट्सविला X4 (2022) में First Runner रही हैं। इसी शो में साक्षी और जस्टिन की मुलाकात हुई थी। शो खत्म होने के बाद भी वे साथ हैं। दोनों साथ में व्लॉग्स और पोस्ट्स में एक-दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। 

