Kal ka Mausam: बिहारवासियों अगले 2 दिन सावधान! ठंड का सहना होगा सितम, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

Edited By Harman, Updated: 08 Jan, 2026 01:47 PM

Kal Ka Mausam Bihar: बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्य में अगले दो दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकतर जिलों में कम तापमान के साथ मध्यम से तेज गति से हवा चलने के कारण ठिठुरन बनी...

Kal Ka Mausam Bihar: बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्य में अगले दो दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकतर जिलों में कम तापमान के साथ मध्यम से तेज गति से हवा चलने के कारण ठिठुरन बनी रहेगी। 

4.5 डिग्री सेल्सियस तक गया में लुढका पारा

बिहार मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक, गया जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सबसे कम तापमानों में से एक है। राजधानी पटना में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि भागलपुर जिले के सबौर क्षेत्र में 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी नीचे है। 

अगले दो दिनों में चार डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट 

बिहार मौसम सेवा केंद्र के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में न्यूनतम तापमान अगले दो दिनों में चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे शीतलहर की तीव्रता और बढ़ने की आशंका है। तापमान में गिरावट के साथ-साथ घने कोहरे की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। पटना, दरभंगा, बेगूसराय और आसपास के कई जिलों में दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे सड़क और रेल परिवहन प्रभावित हुआ है। यात्रियों को देरी, ट्रेनें रद्द होने और हादसों की आशंका के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

14 जनवरी तक शीतलहर की संभावना

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बृहस्पतिवार से कोहरे की स्थिति और खराब हो सकती है, जबकि शीतलहर कम से कम 14 जनवरी तक रहने की संभावना है।
 

