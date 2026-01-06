Main Menu

समस्तीपुर में STF की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार; पिछले 3 वर्षों से चल रहा था फरार

06 Jan, 2026

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुसरीधरारी थाना क्षेत्र से एक हत्याकांड के मामले मे फरार चल रहे 10 हजार के इनामी अपराधी कमलेश पासवान को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कमलेश पासवान जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के गोपालपुर में पिछले 29 मई 2022 को हुए संतोष राम हत्याकांड में आरोपी है। कमलेश पासवान पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कल रात जिले के मुसरीधरारी थाना क्षेत्र स्थित कमलेश पासवान के घर पर छापेमारी की और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। 

