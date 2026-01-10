Main Menu

  JDU से बाहर हुए केसी त्यागी! पार्टी ने कहा- उनका हमसे कोई संबंध नहीं; नीतीश कुमार के लिए की थी भारत रत्न की मांग

JDU से बाहर हुए केसी त्यागी! पार्टी ने कहा- उनका हमसे कोई संबंध नहीं; नीतीश कुमार के लिए की थी भारत रत्न की मांग

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 01:56 PM

kc tyagi expelled from jdu rajiv ranjan said he has no connection with party

Bihar Politics: राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। वह लगातार राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं... उनका (केसी त्यागी) का पार्टी की गतिविधियों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है... उनके बयान व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं, और...

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता केसी त्यागी (KC Tyagi) द्वारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के लिए भारत रत्न (Bharat Ratna) की मांग के बाद, पार्टी नेता राजीव रंजन प्रसाद ने शनिवार को कहा कि इस बयान का पार्टी की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। रंजन ने नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य पर जोर दिया, और कहा कि केसी त्यागी के बयान व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं और उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। 

केसी त्यागी का पार्टी से कोई संबंध नहीं- JDU
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। वह लगातार राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं... उनका (केसी त्यागी) का पार्टी की गतिविधियों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है... उनके बयान व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं, और पार्टी का उनसे कोई संबंध नहीं है, "इससे पहले शुक्रवार को, JD(U) नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संस्थापक सदस्यों में से हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवंगत चौधरी चरण सिंह और दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 

नीतीश कुमार 'सुशासन बाबू' हैं- केसी त्यागी
त्यागी ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवंगत चौधरी चरण सिंह और दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से जुड़े सबसे शानदार नेताओं में से एक हैं जो अभी भी जीवित हैं। वह NDA के संस्थापकों में से एक हैं। वह 'सुशासन बाबू' हैं। हमने आग्रह किया है कि उन्हें भी जीवित रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।"

इससे पहले फरवरी 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ, एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया जाएगा।
इस बीच, जनवरी 2024 में, केंद्र सरकार ने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए उनके आजीवन काम के योगदान और पहचान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया।

