VIDEO: रोहतास में प्रेमिका, पति, भाई और पिता समेत 4 को उम्रकैद! प्रेमी का पेट फाड़ा, प्राइवेट पार्ट काटकर पौधे पर लटकाया!

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 03:35 PM



A-

A+

#Rohtas #Bihar #Lover #Shorts प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के बुलाया, जब प्रेमी मन्नु वहां पहुंचा तो उसका पेट चाकू से फाड़ दिया। इतना ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था औऱ उसे पौधे पर लटका दिया। ये दहला देने वाली घटना 2019 की...