VIDEO: रोहतास में प्रेमिका, पति, भाई और पिता समेत 4 को उम्रकैद! प्रेमी का पेट फाड़ा, प्राइवेट पार्ट काटकर पौधे पर लटकाया!

Bihar: प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के बुलाया, जब प्रेमी मन्नु वहां पहुंचा तो उसका पेट चाकू से फाड़ दिया। इतना ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था औऱ उसे पौधे पर लटका दिया। ये दहला देने वाली घटना 2019 की है, जिसपर 21 जनवरी, 2026 को कोर्ट का फैसला आया। मामले में प्रेमिका सहित चार दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार दोषियों में प्रेमिका के अलावा उसका पति, भाई और उसके पिता हैं। हर दोषी पर 5-5 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है....