सुपौल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 54.8 किलोग्राम गांजा किया बरामद

Supaul News: सशस्त्र सीमा बल(45वीं वाहिनी) की डी-कंपनी, सीमा चौकी कुनौली ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान मादक पदार्थ (गांजा) की बड़ी खेप जब्त की है। इस बात की जानकारी देते हुए वाहिनी कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि...

इस बात की जानकारी देते हुए वाहिनी कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर गठित गश्ती दल ने धारहरा-पलार क्षेत्र, सीमा स्तंभ संख्या 219/30 के समीप (भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 300 मीटर भारतीय सीमा के भीतर गश्ती के दौरान गांजा (मारिजुआना) से भरे दो बोरे, कुल वजन (54.8) किलोग्राम, बरामद किए हैं।



उक्त कार्रवाई सहायक कमांडेंट जितेंद्र कुमार के निर्देशन में की गई। जब्ती कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक (जीडी) नीरज सिंह सहित 05 अन्य बलकर्मी शामिल थे। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत जब्त किए गए मादक पदार्थ को विधिसम्मत कार्रवाई हेतु थाना कुनौली को सुपुर्द किया जाएगा।