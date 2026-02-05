VIDEO: रोहतास सूटकेस हत्याकांड का खुलासा.. पत्नी की गला दबाकर हत्या, शव ट्रॉली बैग में भरकर फेंका

Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Feb, 2026 03:22 PM
#Rohtas #Bihar #Rohtassuitcase
Rohtas News: रोहतास जिले के डेहरी नगर थानाक्षेत्र में रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के पीछे लाल रंग के ट्रॉली बैग में महिला का शव मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डिहरी SDPO-1 अतुलेश झा ने बताया की इस हत्याकांड में मृतका के पति को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है।