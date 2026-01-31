VIDEO: एडमिट कार्ड देने के नाम पर पैसे वसूली..बिहार की हेडमास्टर मैडम का वीडियो वायरल

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 04:01 PM
Motihari: एडमिट कार्ड (Matric Admit Card) देने के नाम पर पैसे वसूली..पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड स्थित भवानीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय (Bhawanipur Higher Secondary School) की प्रिंसिपल वीणा कुमारी (Principal Veena Kumari) का घुस लेते वीडियो वायरल (video viral)..छात्रों से मैट्रिक का एडमिट कार्ड देने के नाम पर पैसे वसूली कर रही थीं।
पूरा मामला मोतिहारी का है..यहां अवैध वसूली करते हुए महिला प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है..बताया जा रहा है कि आदापुर प्रखंड स्थित भवानीपुर मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बिना कुमारी पर कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया..