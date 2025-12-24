"RJD के कई विधायक BJP के संपर्क में", नीरज बबलू के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल, बोले- नर्क का द्वार...

Bihar Politics: भाजपा विधायक नीरज बबलू (Neeraj Bablu) ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर जमकर हमला बोला और बड़ा दावा करते हुए कहा कि आरजेडी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं, नीरज बबलू के इस बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है।

बिहार में राजद का सफाया हो गया- Neeraj Bablu

नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में राजद का सफाया हो गया है। आरजेडी नर्क का द्वार है और नर्क में कोई जाता है क्या। उन्होंने दावा किया राजद के कई वरिष्ठ नेता और विधायक वर्तमान में भाजपा के संपर्क में हैं। वही, जीतनराम मांझी के एनडीए (NDA) छोड़ने के सवाल पर भाजपा विधायक ने कहा कि यह सब गलत बात है। कोई नाराज नहीं है।



इधर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का उनके गृह राज्य बिहार के दौरे पर मंगलवार को यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन, देर शाम यहां बीरचंद पटेल मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख संजय सरावगी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता और मधुबनी पेंटिंग का एक नमूना भेंट किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रवि शंकर प्रसाद समेत बिहार के कई भाजपा सांसद उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे।