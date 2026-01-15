Main Menu

पानी लेने के लिए उतरा तो छूट गई ट्रेन...बंधुआ मजदूर बना बिहार का नाबालिग, अब NHRC ने लिया संज्ञान

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 06:26 PM

minor from bihar forced into bonded labor nhrc has now taken cognizance

बताया जाता है कि लड़का आठ महीने तक लापता रहा, इस दौरान उसे बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, जिसके बाद वह अपनी बाईं बांह कोहनी से कटी हुई हालत में घर पहुंचने में कामयाब रहा। यह देखते हुए कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो "मानवाधिकारों के उल्लंघन का...

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 साल के लड़के को हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से अलग होने के बाद महीनों तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था, लेकिन भारी भीड़ के कारण दोबारा ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, जिसके बाद उसकी ट्रेन छूट गई और वह स्टेशन पर अकेला रह गया>

बताया जाता है कि लड़का आठ महीने तक लापता रहा, इस दौरान उसे बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, जिसके बाद वह अपनी बाईं बांह कोहनी से कटी हुई हालत में घर पहुंचने में कामयाब रहा। यह देखते हुए कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो "मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है", शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। 

दो दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रहा लड़का
NHRC ने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या पीड़ित को कोई मुआवजा दिया गया है और क्या उसे विकलांग व्यक्ति (PwD) अधिनियम, 2016 के तहत लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसने आगे कहा है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021 के तहत पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिवार्य बंधुआ श्रम मुक्ति प्रमाण पत्र अभी तक अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किया गया है। 12 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद, लड़का दो दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रहा, जिसके बाद एक आदमी ने उसे नौकरी देने के बहाने बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ले गया। 

सुबह से रात तक काम करने के लिए किया मजबूर
इसमें कहा गया है कि नाबालिग को कथित तौर पर सुबह से रात तक काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें मवेशियों को चराने और चारा काटने का काम शामिल था, और उसे अक्सर शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब लड़के ने बंधन से भागने की कोशिश की, तो उसे पकड़ लिया गया और पीटा गया। बंधुआ मजदूरी के दौरान, कथित तौर पर चारा काटने की मशीन से उसकी बाईं बांह कोहनी से कट गई थी। आरोप है कि मालिक ने उसे बिना किसी मेडिकल मदद के सड़क किनारे छोड़ दिया। 

अगस्त 2025 में घर लौटा नाबालिग
इसके बाद, एक अनजान व्यक्ति घायल बच्चे को हरियाणा के नूंह जिले के एक अस्पताल ले गया, जहां से वह दोबारा पकड़े जाने के डर से भाग गया। बताया जाता है कि वह तीन किलोमीटर से ज़्यादा नंगे पैर चला, जिसके बाद दो सरकारी स्कूल टीचरों ने उसे देखा, जिन्होंने हरियाणा के बहादुरगढ़ में सरकारी रेलवे पुलिस को सूचना दी। वह लड़का आखिरकार अगस्त 2025 में अपने घर लौट आया।

