मोतीहारी में अपर थानाध्यक्ष का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, जांच के बाद SP ने लिया कड़ा एक्शन; पुलिस महकमे में हड़कंप

Motihari News: बिहार में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (Motihari SP) स्वर्ण प्रभात ने रिश्वत मांगने के आरोप में मोतीहारी के पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को निलंबित कर दिया।

बताया जा रहा है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल (Audio Clip Viral) हो रहा था, जिसमें पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार किसी मामले में रिश्वत की मांग कर रहे थे। ऑडियो सामने आते ही जांच की गई। सत्यता प्रमाणित होने पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बिना देर किए कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अपर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी।



