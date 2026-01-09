Main Menu

मोतीहारी में अपर थानाध्यक्ष का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, जांच के बाद SP ने लिया कड़ा एक्शन; पुलिस महकमे में हड़कंप

Edited By Harman, Updated: 09 Jan, 2026 01:32 PM

motihari news audio of bribe demand goes viral asi suspended

Motihari News: बिहार में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (Motihari SP) स्वर्ण प्रभात ने रिश्वत मांगने के आरोप में मोतीहारी के पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को निलंबित कर दिया।

Motihari News: बिहार में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (Motihari SP) स्वर्ण प्रभात ने रिश्वत मांगने के आरोप में मोतीहारी के पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को निलंबित कर दिया।

बताया जा रहा है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल (Audio Clip Viral) हो रहा था, जिसमें  पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार किसी मामले में रिश्वत की मांग कर रहे थे। ऑडियो सामने आते ही जांच की गई। सत्यता प्रमाणित होने पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बिना देर किए कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अपर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी।


 

