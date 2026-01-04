Main Menu

  • Munna Shukla News: बाहुबली मुन्ना शुक्ला की जेल में अचानक बिगड़ी तबीयत, भागलपुर से पटना शिफ्ट, IGIMS में इलाज जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jan, 2026 08:53 AM

munna shukla shifted to patna after health deteriorates

बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की स्वास्थ्य स्थिति अचानक खराब हो गई है।

Munna Shukla News: बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की स्वास्थ्य स्थिति अचानक खराब हो गई है। बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें भागलपुर केंद्रीय कारा से पटना के बेऊर जेल में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में उनका उपचार पटना के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) में जारी है।

आंख में रेटिना की समस्या, मोतियाबिंद का होगा ऑपरेशन 

सूत्रों के अनुसार, करीब दो सप्ताह पहले मुन्ना शुक्ला को आंखों में तेज दर्द और विजन संबंधी दिक्कत शुरू हुई। शुरुआती इलाज भागलपुर जेल में ही किया गया, लेकिन हालत स्थिर न होने पर विशेषज्ञों ने पटना रेफर करने की सिफारिश की। जेल अधिकारियों का कहना है कि रेटिना में आई समस्या गंभीर हो गई थी, जिसके बाद तुरंत ट्रांसफर का फैसला लिया गया। अब IGIMS के नेत्र विशेषज्ञ उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही मोतियाबिंद सर्जरी की योजना है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

चुनाव से पहले हुआ था भागलपुर ट्रांसफर, परिवार ने लगाए थे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुन्ना शुक्ला को सुरक्षा कारणों से पटना की बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट किया गया था। प्रशासन का तर्क था कि जेल से फोन पर संदिग्ध बातचीत हो रही थी, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। इस फैसले पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने तीखा विरोध जताया था और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। अब स्वास्थ्य आधार पर वापस पटना लाए जाने से स्थिति फिर चर्चा में है।

उम्रकैद की सजा काट रहे मुन्ना शुक्ला

मुन्ना शुक्ला पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां मामला लंबित है। फिलहाल वे इसी मामले में सजा भुगत रहे हैं। उनकी सेहत में जल्द सुधार की उम्मीद है।

