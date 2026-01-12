Main Menu

  पटना में खौफनाक गोलीकांड! मुरादपुर गांव में 40 साल की महिला को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पति के होटल के पीछे मिला शव – इलाके में सनसनी

12 Jan, 2026

muradpur patna murder

बिहार की राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर गांव में रविवार देर रात एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने करीब 40 वर्षीय महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

Bihar crime news: बिहार की राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर गांव में रविवार देर रात एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने करीब 40 वर्षीय महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। महिला का शव उसके पति द्वारा संचालित होटल से महज 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

मृतका की पहचान माला देवी (उम्र लगभग 40 वर्ष, मूल निवासी जहानाबाद जिला) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, माला देवी रविवार को अपने मायके जहानाबाद से ससुराल बभनपुरा पहुंची थीं, जहां उनके पति सुबोध शर्मा एक होटल चलाते हैं। देर रात अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलीबारी की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पटना एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी-2 दीपक कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया।

प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया?

पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक लूटपाट या दुष्कर्म जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हत्या के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस पारिवारिक विवाद या किसी पुरानी रंजिश की आशंका से जांच कर रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने तकनीकी जांच की है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ जारी है।

नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि हर संभावित पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

यह घटना पटना में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।
 

