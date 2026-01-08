Main Menu

  • बांका में कातिल पत्नी की खौफनाक की दास्तां! महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, सिर काट जंगल में फेंकी लाश; अब आरोपी सलाखों के पीछे

Edited By Harman, Updated: 08 Jan, 2026 11:42 AM

murder in banka extra marital affair wife kills husband

Banka Crime News: बिहार के बांका जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। जहां रिश्तों की पवित्रता को तार-तार करते हुए खौफनाक दास्तां लिखी गई। एक महिला ने अपने अवैध प्रेम संबंधों (Extra Marital Affair) के लिए अपने ही पति की इतनी...

Banka Crime News: बिहार के बांका जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। जहां रिश्तों की पवित्रता को तार-तार करते हुए खौफनाक दास्तां लिखी गई। एक महिला ने अपने अवैध प्रेम संबंधों (Extra Marital Affair) के लिए अपने ही पति की इतनी बेरहमी से जान ली कि देखने और सुनने वालों की रुह कांप गई। महिला ने पहले अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी तथा उसके प्रेमी और इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया है।

हत्या कर जंगल में फैंकी सिरकटी लाश

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बेलहर थाना क्षेत्र के निवासी सुबोध कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को बेरघनिया जंगल में सिर कटा शव बरामद हुआ। वहीं जब वारदात को लेकर तहकीकात की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी अर्चना कुमारी का किसी अन्य शख्स मनोज यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अर्चना कुमारी का पति उसके अवैध प्रेम संबधों में रोड़ा बन रहा था। इसी के चलते महिला ने अपने प्रेमी और कुछ लोगों के साथ मिलकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। महिला ने क्रूरता की हदें पार करते हुए पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। अर्चना कुमारी ने प्रेमी और कुछ लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियार से सुबोध का गला रेत दिया, ताकि पुलिस को मृतक की पहचान न मिल सके, इसलिए उन्होंने सिर को धड़ से अलग कर दिया और मौके से फरार हो गए। 

वहीं पुलिस ने घटना की जांच की तो सारी सच्चाई सामने आएगी। महिला ने भी पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल महिला और उसके प्रेमी तथा अन्य आरोपियों को शामिल कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त कर लिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी अर्चना कुमारी, प्रेमी मनोज यादव और सहयोगी छोटन चौधरी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

 

