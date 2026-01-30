सुबह-सुबह बड़ा हादसा! पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी कार; 2 की दर्दनाक मौत

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा देवरिया थाना क्षेत्र के एक्मा चौक के पास आज शुक्रवार सुबह हुआ। कैनाल नहर पर बने पुल की जर्जर रेलिंग टूटने से कार सीधे नहर में गिर गई, जिसमें कार में सवार बिजली विभाग के कर्मचारी जई और उनके साथी की मौके पर ही मौत हो गई।

Bihar Accident News : बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर जिले में आज शुक्रवार अहले सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा देवरिया थाना क्षेत्र के एक्मा चौक के पास आज शुक्रवार सुबह हुआ। कैनाल नहर पर बने पुल की जर्जर रेलिंग टूटने से कार सीधे नहर में गिर गई, जिसमें कार में सवार बिजली विभाग के कर्मचारी जई और उनके साथी की मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली विभाग के कर्मचारी जई और उनके साथी की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

