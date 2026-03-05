होली के जश्न के बीच मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात, आरजेडी विधायक के ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या

बिहार के Muzaffarpur जिले में होली के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। Shankar Prasad Yadav के निजी ड्राइवर सूरज कुमार की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

Bihar Crime News: बिहार के Muzaffarpur जिले में होली के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। Shankar Prasad Yadav के निजी ड्राइवर सूरज कुमार की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यह मामला Paroo थाना क्षेत्र के बिशनपुर गोपाल गांव का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार देर रात सूरज कुमार का शव उनके घर के बाहर पड़ा मिला। ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया।

कैसे सामने आई वारदात?

परिजनों के मुताबिक सूरज कुमार होली मनाने के लिए अपने गांव आए हुए थे। दिन में उन्होंने रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ त्योहार मनाया था और मीट लेकर अपने ससुराल भी गए थे। रात के समय परिवार के कुछ सदस्य बथान (पशुशाला) में थे। आधी रात के बाद जब वे वापस घर लौटे तो दरवाजे के पास सूरज कुमार अचेत अवस्था में पड़े मिले।

परिवार वालों के अनुसार उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। कुछ जगहों पर चमड़ी तक फट चुकी थी। परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश थे। तुरंत उन्हें Paroo Primary Health Centre ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही Bihar Police की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।Garima के अनुसार मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे मारपीट की आशंका मजबूत होती है। जांच के लिए FSL टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है, ताकि घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का खुलासा हो सकेगा।

हत्या की वजह अभी रहस्य

फिलहाल पुलिस को यह साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किसने और क्यों की। जांच अधिकारी हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

परिवार में मचा कोहराम

सूरज कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी रंभा देवी सदमे में बेहोश हो गईं। घर में मातम पसरा हुआ है और गांव में भी लोग इस घटना से स्तब्ध हैं।