Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मुजफ्फरपुर में हैवानियत की हद पार! बकरी खेत में घुसने पर विवाद, पड़ोसी ने दंपति को बांधकर पीटा....पत्नी की दर्दनाक मौत

मुजफ्फरपुर में हैवानियत की हद पार! बकरी खेत में घुसने पर विवाद, पड़ोसी ने दंपति को बांधकर पीटा....पत्नी की दर्दनाक मौत

Edited By Harman, Updated: 16 Jan, 2026 12:56 PM

muzaffarpur news goat fodder dispute neighbor beats couple wife died

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रुह कंपा देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक बकरी खेत में घुसने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की बेरहमी से जान ले ली गई। इस घटना से पूरे गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया है। कई थानों की पुलिस ने मौके पर...

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रुह कंपा देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक बकरी खेत में घुसने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की बेरहमी से जान ले ली गई। इस घटना से पूरे गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया है। कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को काबू किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना मनियारी थाना क्षेत्र की है। मृतक महिला सुनैना देवी रोज की तरह अपनी बकरी चरा रही थीं। इसी दौरान बकरी पड़ोसी के मकई के खेत में चली गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना गरमा गया कि आरोपियों ने सुनैना देवी और उनके पति ज्योतिक सहनी को पकड़ कर रस्सी से बांध दिया। फिर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ पीटा। वहीं इस घटना में महिला की जान चली गई जबकि पति बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना से पूरे गांव में तनाव फैल गया।

इधर घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसडीपीओ पश्चिमी-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। वारदात को लेकर चार आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में चिंता देवी नामक महिला आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!