NEET छात्रा की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद SIT गठित; पटना IG करेंगे मामले की दैनिक निगरानी

17 Jan, 2026
Patna NEET student death: पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीट छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका जताई गई है। इस बीच, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया।
SIT की जांच और रोजाना निगरानी
SIT की अध्यक्षता पटना के नगर पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसमें महिला उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक भी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) को मामले की रोजाना निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आईजी दैनिक जांच की निगरानी करेंगे और एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका की पहले की मेडिकल रिपोर्टों में कुछ विरोधाभास पाए गए हैं। सभी दस्तावेज विशेषज्ञ राय के लिए पटना एम्स भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच नवीनतम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है और जल्द ही मामले से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।
जानें क्या है पूरा मामला
बता देें कि छात्रा पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई। छात्रा कई दिनों तक कोमा में रही और 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।