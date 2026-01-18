Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 9 महीने पहले की शादी...अब घर के बाहर मिली बेटी की लाश, पुलिस की स्कॉर्पियो से शव फेंक गए ससुराल वाले, CCTV में कैद हुए खौफनाक पल

9 महीने पहले की शादी...अब घर के बाहर मिली बेटी की लाश, पुलिस की स्कॉर्पियो से शव फेंक गए ससुराल वाले, CCTV में कैद हुए खौफनाक पल

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Jan, 2026 11:25 AM

newly married woman was found dead in vaishali body was found outside house

परिजनों के अनुसार, 16 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे कुछ लोग काले रंग की स्कॉर्पियो से आए और महिला का शव घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सुबह जब परिवार ने शव देखा तो कोहराम मच गया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें गाड़ी से...

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले में एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया है। मृतका का शव कथित तौर पर रात के अंधेरे में सारण जिले के हरिहर नाथ थाना क्षेत्र के पेडिया बाजार में उसके मायके के बाहर फेंक दिया गया। इस मामले ने तब और सनसनीखेज रूप ले लिया जब जांच में सामने आया कि शव को लाने में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वह एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 

CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना 

परिजनों के अनुसार, 16 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे कुछ लोग काले रंग की स्कॉर्पियो से आए और महिला का शव घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सुबह जब परिवार ने शव देखा तो कोहराम मच गया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें गाड़ी से शव उतारते और भागते हुए लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। हरिहर नाथ थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में पता चला है कि गाड़ी संतोष रजक नाम के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले में तैनात हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि सब-इंस्पेक्टर की इसमें कोई भूमिका है या उनके वाहन का गलत इस्तेमाल किया गया। 

बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई- पिता का दावा 

मृतका के पिता जयप्रकाश महतो ने बताया कि उनकी बेटी सरिता की शादी करीब नौ महीने पहले वैशाली जिले के करटहां बुजुर्ग गांव के सत्येंद्र कुमार से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर सरिता को प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार का कहना है कि जमीन रजिस्ट्री के नाम पर पहले ही 8 लाख रुपए दिए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष 3 लाख रुपये और मांग रहा था। इसी को लेकर सरिता को लगातार परेशान किया जा रहा था। पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है, क्योंकि गर्दन पर निशान मौजूद थे। 

पति समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज 

पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही हैं और छापेमारी जारी है। जिला पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। यह घटना न सिर्फ एक जघन्य अपराध है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!