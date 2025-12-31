'अब अगली पीढ़ी का भविष्य संवारें भाई...', CM नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज, पटना में लगे पोस्टर

Nitish Kumar son Nishant Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को जनता दल (यूनाइटेड) में आधिकारिक रूप से शामिल करने की मांग तेज हो गई है। राजधानी पटना में निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं।...

Nitish Kumar son Nishant Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को जनता दल (यूनाइटेड) में आधिकारिक रूप से शामिल करने की मांग तेज हो गई है। राजधानी पटना में निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के जरिए अपील की गई है कि निशांत कुमार राजनीति में आंए।

"अब अगली पीढ़ी का भविष्य संवारें भाई निशांत कुमार"

यह पोस्टर छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा लगाया गया है। पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ निशांत कुमार की तस्वीर है। साथ में एक हिंदी नारा है: "चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार… अब पार्टी के अगली पीढ़ी का भविष्य संवारें भाई निशांत कुमार। नए साल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।" कृष्णा पटेल के मुताबिक, पोस्टर पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दिखाता है, जो मानते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और धीरे-धीरे पार्टी के भीतर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।



पिछले कुछ महीनों में, खासकर 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद जदयू के अंदर निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। इस बीच, रविवार को जदयू से जुड़े संगठन मुकुंद सेना के सदस्यों ने इसी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग प्रदर्शन स्थल पर भूख हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर निशांत कुमार को राजनीति में आते देखना चाहते हैं। उन्होंने निशांत कुमार को पढ़ा-लिखा, काबिल और दूर की सोचने वाला बताया और दावा किया कि उनकी लीडरशिप जनता दल (यूनाइटेड) को एक नई दिशा दे सकती है और पार्टी का भविष्य मजबूत कर सकती है।