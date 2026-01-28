समस्तीपुर को कल मिलेगी 827 करोड़ की बड़ी सौगात, सीएम नीतीश करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण

Edited By Harman, Updated: 28 Jan, 2026 04:55 PM
Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में 29 जनवरी को समस्तीपुर जिले में 827 करोड़ रुपये की 188 योजनाओं का शिलान्यास,कार्यरंभ एवं उद्वघाटन करेंगे।
सीएम नीतीश आम लोगों से करेंगे सीधा संवाद
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री श्री कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान शहर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आम लोगों से सीधा संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लेगें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के विभिन्न विभागों के कुल 71 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसकी कुल लागत 470.24 करोड़ रुपये है। वहीं 273.22 करोड़ रुपये की लागत की 74 योजनाओं का उद्घाटन और 83.89 करोड़ की 43 योजनाओं का कार्यरंभ किया जाएगा।
जिले मे चल रही योजनाओं की करेंगे समीक्षा
इसके अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिले में निर्मित पंचायत सरकार भवन एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहर के बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद एवं नागरबस्ती के बीच बन रहे आरसीसी पुल सह निर्माणाधीन बाईपास सड़क का भी निरीक्षण करेंगे। वह जिले मे चल रहे योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इसके अलावे जिले के सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाये गए नवाचार स्टॉलों का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर समस्तीपुर समेत अन्य कार्यक्रम स्थलों पर आज से ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिये गये हैं।