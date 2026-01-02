बिहार में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस से मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी को लगी गोली, पूर्व DGP के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में था वांछित

Patna Encounter: पटना विशेष कार्य बल (STF) और खगौल थाना पुलिस की शुक्रवार सुबह कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब छह राउंड गोलियां चलीं, जिसमें राय घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो कारतूस और एक कट्टा बरामद किया है।

पूर्व DGP के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में था वांछित

पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ खगौल थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास हुई। मैनेजर राय बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित था। उस पर हत्या और रंगदारी सहित करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल अपराधी का इलाज चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है।

