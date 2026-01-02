Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस से मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी को लगी गोली, पूर्व DGP के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में था वांछित

बिहार में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस से मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी को लगी गोली, पूर्व DGP के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में था वांछित

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2026 02:32 PM

notorious criminal manager rai was killed in an encounter in patna

Patna Encounter: पटना विशेष कार्य बल (STF) और खगौल थाना पुलिस की शुक्रवार सुबह कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से मुठभेड़ हो गई।  मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब छह राउंड गोलियां चलीं, जिसमें राय घायल हो गया।

Patna Encounter: पटना विशेष कार्य बल (STF) और खगौल थाना पुलिस की शुक्रवार सुबह कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से मुठभेड़ हो गई।  मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब छह राउंड गोलियां चलीं, जिसमें राय घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो कारतूस और एक कट्टा बरामद किया है।

पूर्व DGP के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में था वांछित

पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ खगौल थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास हुई। मैनेजर राय बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित था। उस पर हत्या और रंगदारी सहित करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल अपराधी का इलाज चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!