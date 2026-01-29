महिला कांस्टेबल की अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल...शादी से इनकार पर दो युवकों ने कर दिया कांड

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 02:01 PM
भागलपुर में नवनियुक्त महिला कांस्टेबल को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए गए। दो युवकों पर शादी का प्रस्ताव ठुकराने का बदला लेने का आरोप है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बरारी थाने में FIR दर्ज की गई।
Bihar News : बिहार के भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में एक नवनियुक्त महिला कांस्टेबल को बदनाम करने का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए गए। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि यह साजिश शादी के प्रस्ताव ठुकराने के बदले की भावना से रची गई थी।
पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी बेटी हाल ही में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल के बीच दो युवक उसे बार-बार फोन और मैसेज के जरिए शादी के लिए दबाव बनाने लगे। महिला कांस्टेबल ने साफ मना कर दिया, लेकिन आरोपियों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और बदले की योजना बनाई।
पीड़िता और परिवार गहरे सदमे में
आरोप है कि दोनों युवकों ने महिला कांस्टेबल के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उस तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दिए। वायरल सामग्री के बाद पीड़िता और परिवार गहरे सदमे में हैं। वहीं पीड़िता की मां बरारी थाने पहुंचीं और आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और महिला की गरिमा के उल्लंघन के तहत FIR दर्ज कराई।
आरोपियों की गिफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस
बरारी पुलिस स्टेशन के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तकनीकी मदद ली जा रही है। फर्जी अकाउंट, IP एड्रेस और लॉगिन डिटेल्स की पहचान की जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।