  • पटना में आपसी कहासुनी के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प, युवक की चाकू मारकर हत्या.....2 घायल

Edited By Harman, Updated: 13 Jan, 2026 09:00 AM

पटना: बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। 

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर को चौक थाना क्षेत्र के पास उस समय हुई, जब दोनों गुटों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के एक बयान के अनुसार, “करीब 1.30 बजे सूचना मिली कि चौक थाना क्षेत्र के पास एक गली में दो गुटों के लड़कों के बीच झगड़ा हो गया है। झड़प के दौरान एक गुट ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे तीन लड़के घायल हो गए, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई।” 

बयान में कहा गया कि घायलों में से दो को गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल व्यक्ति को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दावा किया कि इस घटना में शामिल मुख्य नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसने बताया कि आरोपी की खून से सनी शर्ट और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बयान में कहा गया, “घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है।

