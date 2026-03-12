Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • इंतज़ार खत्म! इस महीने के अंत तक भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक शुरू होगा मेट्रो का परिचालन, ट्रायल रन हुआ पूरा

इंतज़ार खत्म! इस महीने के अंत तक भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक शुरू होगा मेट्रो का परिचालन, ट्रायल रन हुआ पूरा

Edited By Harman, Updated: 12 Mar, 2026 10:03 AM

patna metro will start operating from bhootnath to malahi pakadi

पटना मेट्रो का परिचालन इस महीने के अंत तक मलाही पकड़ी तक चालू हो जायेगा।समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को बताया कि सारा कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में विजय सिन्हा को बताया कि ट्रायल रन...

Bihar News : पटना मेट्रो का परिचालन इस महीने के अंत तक मलाही पकड़ी तक चालू हो जायेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना मेट्रो के कार्य प्रगति की समीक्षा की। 

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को बताया कि सारा कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में विजय सिन्हा को बताया कि ट्रायल रन पूरा हो चुका है और सीएमआरएस की तरफ से हरी झंडी मिलते ही पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू हो जाएगा। इस विस्तार के साथ शहर के लोगों को बेहतर, तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा। अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो से यात्रा करना जल्द ही संभव होगा।

गौरतलब है कि पटना मेट्रो का परिचालन फिलहाल आईएसबीटी से भूतनाथ तक हो रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को अधिकारियों ने बताया कि सिविल वर्क ससमय पूरा हो रहा है और जमीन हस्तांतरण से जुड़े मुद्दे भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। विजय सिन्हा ने टनलिंग, इलेक्ट्रीक वर्क आदि से जुड़े कार्यों की भी जानकारी ली। समीक्षा बैठक में विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार , सचिव -सह- पटना मेट्रो के एमडी संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा सहित पटना मेट्रो एवं डीएमआरसी के वरीय अधिकारी मौजूद थे।


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!