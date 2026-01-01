नए साल पर पटना में सनसनी, 16 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या, दोस्त की बहन के साथ अफेयर बना वजह

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 06:36 PM
Patna Murder: राजधानी पटना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किशोर की उसके ही दोस्त ने गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह आरोपी की बहन के साथ मृतक का कथित प्रेम संबंध बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सोते समय दिया वारदात को अंजाम
दरअसल, मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी मांझी टोला का है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय गोलू मांझी, पिता अवधेश मांझी के रूप में हुई है। गोलू, कुरकुरी गांव स्थित शत्रुघ्न राय के खटाल में काम करता था और वहीं आरोपी दोस्त के साथ रहता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गोलू के अपनी बहन से संबंध को लेकर नाराज था। कई बार संबंध तोड़ने की चेतावनी देने के बावजूद बात नहीं मानने पर उसने सोते समय हत्या कर दी।
आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी-1 सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अनीश कुमार उर्फ छोटन को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और कपड़े पानी की टंकी से बरामद किए हैं। शव को देवी मंदिर कुरकुरी के पास से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स पटना भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।