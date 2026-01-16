Patna Hostel Death Case: NEET छात्रा की संदिग्ध मौत से उबाल, सड़क से सदन तक हंगामा

बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री कुमारी की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

Patna Hostel Death Case: बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री कुमारी की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा 6 जनवरी की सुबह अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाई गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार 6 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना को सूचना मिली थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा बेहोश पड़ी है। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिनों तक इलाज चला। हालत में सुधार न होने पर परिजन छात्रा को मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई।

पिता के बयान पर दर्ज हुआ केस

छात्रा के पिता के बयान के आधार पर चित्रगुप्त नगर थाना में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की आशंका जताई है।

बिल्डिंग मालिक हिरासत में

पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष रंजन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मनीष रंजन चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चौक का निवासी है और जिस भवन में शंभू गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहा था, वह उसी का मालिक बताया जा रहा है।

हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि गिरफ्तारी के बावजूद मौत की असली वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है और जांच जारी है।

कारगिल चौक पर शव रखकर प्रदर्शन

छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी, ऐसे में घटना के बाद पटना से लेकर जहानाबाद तक आक्रोश देखने को मिला। 11 जनवरी को परिजनों और समर्थकों ने पटना के कारगिल चौक पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही और ढिलाई के आरोप लगाए। 12 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण रहा।

छात्रों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध

गुरुवार को राजधानी पटना में सैकड़ों छात्रों ने आर ब्लॉक से इनकम टैक्स गोलंबर तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी कार्यालय के सामने सड़क पर लेटकर विरोध दर्ज कराया।

हर एंगल से जांच जारी

पटना पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी सबूतों को खंगाला जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच चल रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।