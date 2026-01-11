Main Menu

  • Patna Road Accident: पटना में भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई स्कॉर्पियो, 4 लोगों की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 08:41 AM

patna road accident

बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे के कारण एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

पटना: बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे के कारण एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

हादसा सुबह के समय हुआ, जब विजिबिलिटी बेहद कम थी। सड़क किनारे खड़ा एक कंटेनर ट्रक पहले एक स्कॉर्पियो से टकराया, जिसके बाद पीछे से आ रही दो अन्य गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं। स्कॉर्पियो में सवार चारों लोग एक ही परिवार या ग्रुप से बताए जा रहे हैं, और उनकी मौत कार के अंदर फंसने के कारण हुई। हादसे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि एक गाड़ी कंटेनर के अंदर घुस गई, जिसे निकालने में स्थानीय लोगों और पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी।

घटना के बाद फोरलेन पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यात्रियों की लंबी कतारें लगीं, और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने एक लेन बहाल कर ट्रैफिक सुचारू किया। अथमलगोला थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। 
मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और कम विजिबिलिटी है। जांच जारी है, और मृतकों की पहचान तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना बिहार में सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण होने वाले हादसों की एक और मिसाल है, जहां ड्राइवर्स को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

