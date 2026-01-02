Main Menu

Bihar Police Alert: अब सीधे DGP कंट्रोल रूम पर करें शिकायत, जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

बिहार पुलिस ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।

Bihar News: बिहार पुलिस ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब राज्य के लोग पुलिस से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए सीधे पुलिस महानिदेशक (DGP) नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

बिहार पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आमजन मोबाइल नंबर 9031829339 और 9031829340 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।

पुलिस विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस-जन संवाद को मजबूत करना और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और अपनी शिकायतों या सुझावों के माध्यम से सहयोग करें।

