चोर बनी पुलिस! छापेमारी के बाद 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी को SHO-SI ने किया गायब; SP ने किया सस्पेंड

Bihar News: वैशाली पुलिस ने रविवार को एक थानाध्यक्ष (SHO) समेत दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि पिछले महीने की गई छापेमारी के दौरान इन अधिकारियों पर प्रक्रियात्मक चूक करने और जब्त की गई वस्तुओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं।

ऐसे खुली पोल

जिला पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एसएचओ संतोष कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने 30 दिसंबर को लालगंज पुलिस थाना क्षेत्र में रामप्रीत साहनी के आवास पर छापा मारा, जिसमें कई वस्तुएं जब्त की गईं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ललित मोहन शर्मा ने कहा, “उन्होंने जब्ती की वीडियोग्राफी नहीं की, और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हो सकते हैं।” पुलिस के बयान में कहा गया है कि घटनास्थल से चोरी की गई वस्तुएं, जिनमें तीन टेलीविजन सेट, दो कारतूस, एक ‘मिसफायर' कारतूस और तांबे तथा अन्य धातु के बर्तन शामिल हैं, जब्त किए गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि अनुमंडल पुलिस अधिकारी (सदर-2) ने एसपी को सूचित किया कि छापेमारी के दौरान सोने के आभूषण और नकदी भी कथित तौर पर जब्त की गई थी लेकिन जब्ती सूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

SHO और SI निलंबित

एसपी ने कहा, “हालांकि अभी तक कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि पुलिस टीम ने सोना और नकदी भी जब्त की थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया।” उन्होंने कहा कि इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। एसपी ने कहा, “हमारी सिफारिश के आधार पर उप महानिरीक्षक (DIG) ने एसएचओ और उप नरीक्षक (एसआई) को निलंबित करने का आदेश दिया है। आरोप साबित होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”