सुपौल में शिक्षक ने लगाए राष्ट्रविरोधी नारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Supaul Crime News: बिहार में सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।



पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि अभुआड़ गांव के आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद विद्यालय के एक शिक्षक मोहम्मद मंजूर आलम ने मोहम्मद जिन्ना अमर रहे के नारे लगाए।



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विद्यालय के प्रधान प्रध्यापक ने दूरभाष पर किशनपुर पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोहम्मद मंसूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मोहम्मद मंसूर आलम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

