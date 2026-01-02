'बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', विवादित टिप्पणी को लेकर घिरे BJP नेता, RJD ने की ये मांग

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 03:26 PM
प्रवक्ता गगन ने बताया कि बीते 23 दिसंबर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्याहीदेवी मंडल की भाजपा बैठक को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो...
Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) के बयान को न केवल महिला सम्मान के खिलाफ बताया है, बल्कि इसे पूरे बिहार का अपमान करार देते हुए पार्टी नेतृत्व से कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है।
प्रवक्ता गगन ने बताया कि बीते 23 दिसंबर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्याहीदेवी मंडल की भाजपा बैठक को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे कई समाचार चैनलों ने भी प्रसारित किया है और इस संबंध में अखबारों में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गाली देकर सफाई देना भाजपा का पुराना चरित्र रहा है।
राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यदि बिहार भाजपा नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता और बिहारी मान- मर्यादा का सम्मान है, तो उन्हें रेखा आर्या के इस्तीफे और गिरधारी लाल साहू की बर्खास्तगी की मांग को लेकर उसी तरह सड़क पर उतरना चाहिए, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अमर्यादित शब्दों को लेकर बंद का आह्वान किया गया था।