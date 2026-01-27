VIDEO : समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 03:53 PM
#Samastipur #Bihar
समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जिले के चकमहासी थाना क्षेत्र के नामापुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कर लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई और तीन लोग...
Samastipur Accident: समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जिले के चकमहासी थाना क्षेत्र के नामापुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कर लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी को कल्याणपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किया रेफर किया। वहीं इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ हैं...