VIDEO : समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 03:53 PM



A-

A+

#Samastipur #Bihar समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जिले के चकमहासी थाना क्षेत्र के नामापुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कर लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई और तीन लोग...